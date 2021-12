Immer an ihrer Seite, Patricias Mann Denis. Bildrechte: imago images/Gartner

Zwei Monate danach geht es Patricia Kelly wieder gut. Wie die BILD berichtet, war es für die Sängerin nun an der Zeit, sich bei den behandelnden Ärzt*innen und Pfleger*innen zu bedanken. Zusammen mit ihrer Familie besuchte sie demnach an Weihnachten das Solinger Bethanien-Krankenhaus und überbrachte Geschenke und ein Ständchen.



Das dortige Personal nennt Patricia Kelly ihre "Lebensretter". "Als ich hier damals ankam, konnte ich kaum atmen, hatte hohes Fieber. Ich wusste kaum, wie mir geschah. Jetzt kann ich wieder singen", sagte sie der BILD. Wie gut ihre Stimme wieder funktioniert stellte sich beim Krankenhaus-Personal mit dem Kelly-Family-Hit "An Angel" und dem Weihnachts-Klassiker "Stille Nacht" unter Beweis. Doch mit der Aktion ging es der Sängerin nicht nur um ein persönliches "Dankeschön".