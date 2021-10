Patricia Kelly hat sich so auf ihre "One More Year"-Tour gefreut und nun das. Zunächst mussten wegen einer akut notwendigen Fuß-Operation fünf Konzert-Termine verschoben werden und nun ist die 51-Jährige trotz Impfung erneut an Corona erkrankt und wird im Krankenhaus behandelt.



Das Team von Patricia Kelly teilte auf der Instagram-Seite der Sängerin außerdem mit, dass ein Konzert, das am 25. Oktober in Hannover stattfinden sollte, verschoben werden muss.

Während Patricia sich in der Genesung ihres Fußes befand, hat sie sich (trotz abgeschlossener Impfung) mit dem Corona-Virus angesteckt und liegt derzeit im Krankenhaus. Wir hoffen, dass sie es bald verlassen kann und es ihr wieder besser geht. Aufgrund dessen müssen wir das Konzert in Hannover (25.10.) verschieben, Lübeck und Bremen sind derzeit noch unklar. Wir bitten erneut um euer Verständnis und werden uns schnellstmöglich um einen Ausweichtermin bemühen. [...] Einen großen TV-Auftritt mussten wir schweren Herzens absagen. Patricia Kelly Instagram/Patricia Kelly

Wegen der Corona-Pandemie wurde die bereits für voriges Jahr geplante "One more Year"-Tour schon mehrfach verschoben. Am 9. September ging es endlich los, doch dann konnten die nächsten fünf Konzerte nicht stattfinden, weil Patricia kurzfristig am Fuß operiert werden musste. Am 25. Oktober sollte es in Hannover endlich weitergehen. Daraus wird nun nichts. Einen Trost allerdings hat das Team für die Fans: Die bereits für diese Woche geplante Veröffentlichung der ersten Single des neuen Albums von Patricia Kelly "Unbreakable", das im kommenden Jahr erscheinen wird, soll stattfinden. Zum Schluss wendet sich das Team an die Follower: "Bitte macht euch nicht zu viele Sorgen".

Erste Corona-Erkrankung im Dezember 2020 mit ungewöhnlichen Symptomen