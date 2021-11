My beloved sister Caroline and bella Roma… I love you sooo much sis overwhelmed by emotions... Meine geliebte Schwester Caroline und bella Roma… ich liebe dich sooo sehr, bin überwältigt von Emotionen..

Dan Kelly mit seiner Frau und seinen Kindern 1989 im Wohnbus unterwegs. Bildrechte: dpa

Daniel "Danny" Kelly (1958 bis 2017) - wegen einer geistigen Behinderung nie aktives Mitglied der Band.

Caroline Kelly (geb. 1959): Von 1974 bis 1982 aktiv dabei, lebt heute in den USA.

Patricia Kelly (1962 bis 1964): ertrank im Alter von einem Jahr.

Kathy Kelly (geb. 1963): spielt in der Band Violine, Akkordeon, Gitarre und Keyboard und war Produzentin sowie musikalische Leiterin der Familienband. Seit 1999 hat sie mehrere Soloalben veröffentlicht.

Paul Kelly (geb. 1964): war bis Mitte der Achtziger Mitglied der Band, verließ sie dann und arbeitete als Koch. Seit 2005 ist er wieder mit seinen Geschwistern auf Tournee.

John Kelly (geb. 1967): spielt in der Band Schlagzeug und Gitarre.

Patricia Kelly (geb. 1969): spielt Bombo, Gitarre, Percussion, Harfe und Keyboard. Ab 1992 übernahm sie weltweit alle geschäftlichen Verhandlungen und fungierte als Ansprechpartnerin für Presse und Medien.

Jimmy Kelly (geb. 1971): Schlagzeug, Bass, Gitarre und Akkordeon.

Barby Kelly (1975 bis 2021): Percussion und Gitarre. Im Jahr 2000 zog sie sich von der Bühne zurück, im April 2021 starb Barby nach kurzer, schwerer Krankheit.

Michael Patrick "Paddy" Kelly (geb. 1977): seit 1996 musikalischer Leiter der Kelly Family und spielt in der Band Gitarre, Keyboards, Bass, Schlagzeug, Klavier und Akkordeon. Seit 2011 ist er ebenfalls als Solokünstler aktiv.

Maite Kelly (geb. 1979): spielte in der Band Bass. Seit 2007 ist sie als Solokünstlerin tätig. (geb. 1979)

Angelo Kelly (geb. 1981): spielte in der Band Schlagzeug und Gitarre. Seit 2015 tritt er mit seiner eigenen Familienband "Angelo Kelly & Family" auf. Im Mai 2020 gab er bekannt, dass er die Band Kelly Family verlässt.