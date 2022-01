Das Jahr 2022 kann für Patricia Kelly nicht besser beginnen. Nachdem sie im vorigen Jahr mit vielen Problemen zu kämpfen hatte, startet das neue Jahr für die Sängerin mit Erfolg in Deutschland und "völlig unerwartet" in Asien. In Deutschland liegt ihr neues Album "Unbreakable" auf Platz zwei der Albumcharts. In Asien schaffte es die Single-Auskopplung "Brave" in die Charts des Streaminganbieters KKBox. In der Rubrik "Top10 Debüt Singles" landete "Brave" auf Platz vier. KKBox ist auf Ost- und Südostasien spezialisiert.