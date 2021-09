Mitglied der Kelly-Family möchte ein Zeichen setzen Patricia Kelly tourt, obwohl sie damit nichts verdient

Lange hat Patricia Kelly darauf warten müssen, dass ihre geplante "One More Year"-Tour endlich losgehen kann. Am 9. September fand das erste Konzert in Düsseldorf statt. Insgesamt sind 20 Termine geplant. Der "Bild"-Zeitung verriet die 51-Jährige, dass sie an dieser Tour nichts verdienen werde, vielleicht sogar noch draufzahlen müsse. Der Gund, so Kelly, sei die beschränkte Zahl an Zuschauern. Doch Patricia Kelly tourt dennoch, sie möchte damit ein Zeichen setzen.