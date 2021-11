Die größte Vorfreude dürfte wohl die neue Tour entfachen, die die Kelly Family angekündigt hat. Fast zwei Jahre nach ihrer letzten Tournee und der darauf folgenden Pause kehrt die Familie im November 2022 auf die Bühne zurück. In 27 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wollen sie "DIE MEGA CHRISTMAS-SHOW" spielen. Tourauftakt soll am 18. November 2022 ein Konzert in Krefeld sein.