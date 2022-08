Unveröffentlichte Privataufnahmen MDR zeigt exklusive Doku mit der Kelly Family

Die Kelly Family vor ihrem Tour-Bus, 1979. Bildrechte: dpa

Bis zum ersten Auftritt in der DDR sollten jedoch noch zehn Jahre vergehen. Als eine der wenigen Künstler aus dem westlichen Ausland durften die damals noch nicht ganz so bekannten Kellys in der Samstag-Abend-Show "Ein Kessel Buntes" auftreten - und das Ende Oktober 1989, also wenige Tage vor dem Mauerfall. Nach dem furiosen Auftritt gab es sogar die Idee einer DDR-Tournee. Doch die Wiedervereinigung kam ihnen zuvor. In den 90er Jahren schlug dann die große Stunde der Kelly Family. Mit ihrem Album "Over the hump" von 1994 wurden sie zu Mega-Stars.