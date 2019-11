Florian Silbereisen tut es mit Thomas Anders , Roland Kaiser mit Maite Kelly und Kerstin Ott würde gern mit Rapper Sido - ein Duett singen. Das verriet sie im Interview mit www.klatsch-tratsch.de. Mit ihrer Musik wird die 37-Jährige zum Genre Schlager gezählt, wo sie sich auch wohl fühlt. Dennoch wolle sich die Sängerin nicht festlegen, möchte mit ihrer Musik vor allem begeistern. Und aus diesem Grund kann sie es sich auch gut vorstellen, mit Künstlern aus anderen Genres zusammenzuarbeiten. Falls ihr Wunsch in Erfüllung gehen und sie ein Duett mit Sido aufnehmen würde, wäre sie nicht der erste Schlagerstar, der mit einem Rapper gemeinsam singt. So produzierte bereits Vanessa Mai ein Duett mit Rapper Olexesh oder Marie Wegener mit MC Bilal.

Musik kann nicht nur unterhalten, sie kann trösten und sie kann Mut machen. Als Box-Trainer Ulli Wegner Ende September nach 23 Jahren als Trainer vom Boxstall Sauerland entlassen wurde, fiel der ehemalige Amateur-Boxer in ein tiefes Loch. Herausgeholfen hat ihm auch Schlagersängerin Andrea Berg. Die beiden sind schon eine ganze Zeit befreundet. Über Andreas Lieder sagt Wegner im Interview mit der "Bunten": "Durch sie habe ich gelernt, dass man im Leben immer weiter machen muss, auch wenn man mal einen Rückschlag erleidet". Ganz bestimmt wird sich Ulli Wegner auch eines der Konzerte von Andrea Berg ansehen, denn am 29. November startet Andrea Bergs große "Mosaik"-Tour: hier alle Termine.

Wer die quirlige Sängerin kennt und ihren Weg verfolgt, der weiß, dass die 27-Jährige in diesem Jahr eine schwere Krise überwinden musste. Sie selbst bezeichnet diese Phase auf Facebook als die "bis jetzt schwerste Zeit meines Lebens". Doch die Sängerin hat diese Krise überwunden, schaut nach vorn und schaut auch, wer ihr in dieser Zeit geholfen hat. Und nun gibt es auf Facebook eine Liebeserklärung an ihren Ehemann Andreas Ferber: