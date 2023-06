Seit einiger Zeit ist Kerstin Ott wieder da. Am 2. Juni stand sie bereits bei der "Schlagerparty am Meer" in Büsum wieder auf der Bühne. In einem Interview mit dem "Merkur" sagte sie:

Im Herbst geht es dann auf Tournee. Unter dem Titel "Kerstin Ott - Best Ott Tour 2023/2024" tritt Kerstin in 31 Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz auf. Das Auftaktkonzert ist am 16. November 2023 in der Stadthalle Zwickau, den letzten Gig der Tour spielt die Sängerin am 9. März 2024 in Oldenburg.