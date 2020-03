Seit fast zwei Monaten ist Butschi, der Kater von Schlagersängerin Kerstin Ott und ihrer Frau Karolina verschwunden. Seit fast zwei Monaten wartet die Familie jeden Tag darauf, dass Butschi wieder nach Hause kommt - bisher leider vergebens. Nachdem Butschi verschwunden war, wandte sich die Sängerin an die "Heider", die Bewohner der kleinen Stadt Heide in Holstein, in der auch Kerstin Ott mit ihrer Familie lebt. Mit einem Foto und wichtigen Angaben zu dem verschwundenen Kater bat sie um Hilfe bei der Suche. Jetzt, zwei Monate später, veröffentlicht Kerstin Ott ihren vorerst letzten Post über ihren Butschi.