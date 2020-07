Kerstin Ott, ihre Familie und natürlich ihre Tiere. Mehrfach berichteten wir bereits von den Sorgen und Freuden rund um die Vierbeiner von Kerstin Ott und ihrer Frau Karolina . Und so wissen alle, die die Schlagersängerin etwas genauer kennen, dass Kerstin ein absoluter Tierfreund ist. Kein Wunder, dass Jakob bei den beiden und den Kindern des Paares gelandet ist.

Vor etwa zwei Jahren, so berichtet Kerstin Ott jetzt der "BILD"-Zeitung, waren sie und ihre Frau noch auf ein Bierchen in ihrer Lieblingskneipe in Heide, als Freunde anriefen. Diese hatten das Problem, zwei kleine Labrador-Welpen unterzubringen, darunter einen, der nichts hört. Hätten Kerstin und Karolina Jakob nicht genommen, wäre wahrscheinlich nur der Weg ins Tierheim geblieben.