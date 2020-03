Auslöser der Gerüchte war unter anderem ein Auftritt der Sängerin in der "NDR-Talkshow" . Dort wurde sie auch befragt, ob das Thema Eifersucht in ihrer Ehe eine Rolle spiele, schließlich habe Karolina früher auf Männer gestanden.

Kerstin Ott und Karolina zeigen gern ihre Liebe Bildrechte: imago images/Future Image

In einem Interview mit der Gala hatte die 38-Jährige außerdem eingeräumt, dass sie und ihre Frau auch Momente haben, in denen sie einfach eine Pause voneinander brauchen. Gerade wenn das Paar gemeinsam unterwegs sei, wäre das manchmal nötig und dann gebe es auch mal zwei verschiedene Hotelzimmer. Die Ehe sei jedoch sehr glücklich, so die 38-jährige Sängerin.



Seit Herbst 2017 ist Kerstin Ott mit Karolina verheiratet. Die beiden Frauen wohnen mit den beiden Kindern, die Karolina mit in die Ehe gebracht hat, in einem Häuschen bei St. Peter-Ording. Zur Familie gehören außerdem drei Hunde und zehn Meerschweinchen.