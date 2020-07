Kerstin Ott kam völlig unerwartet zu ihrem Erfolg. Sie hat es nicht geplant, sie hat sich nicht darauf vorbereitet. Vielleicht ist sie deshalb so anders als die anderen? Dass die bodenständige Kerstin mit ihrem Kurzhaarschnitt und ihrer lockeren Art einen solchen Erfolg hat, damit haben die wenigsten gerechnet. Aber Kerstin Ott singt aus der Seele heraus. Sie singt über das, was die Menschen bewegt und bedrückt - oft sind es traurige Themen. Liebeskummer, Alkoholismus, einsame alte Menschen und darüber, dass man Träume aufgeben muss. Und damit begegnet sie den Seelen ihrer Fans. Dazu braucht sie weder Designerklamotten noch eine ausgefeilte Bühnenperformance. Die Fans von Kerstin Ott wollen das gar nicht. Sie wollen einfach nur, dass Kerstin singt und genauso ist, wie sie ist.

So tritt Kerstin Ott auf - und so fühlt sie sich wohl. Bildrechte: dpa

Kerstins Überraschungs-Erfolg: Kerstin Ott hat 2005 für eine Freundin das Lied "Die immer lacht" aufgenommen und an weitere Freunde geschickt. Jahre später wurde der Song vom Produzentenduo Stereoact entdeckt, mit Kerstin neu aufgenommen und 2016 veröffentlicht. Der Song zählt heute zu den meistverkauften Singles Deutschlands.

Das war das Bekloppte. Du wirst gefeiert und denkst: Warum eigentlich? Was wollt ihr alle von mir? Aber so eine Chance hast du nur einmal im Leben. Ich dachte: Kneif die Arschbacken zusammen, du schaffst das irgendwie.

Zwei erfolgreiche Schlagersängerinnen: Helene Fischer & Kerstin Ott Bildrechte: dpa

Kerstin hat sogar versucht, zu werden, wie die anderen. So sollte zum Beispiel ein Trainer mit ihr eine Choreografie erarbeiten. Nach zwei Stunden habe sie ihn dann wieder nach Hause geschickt. Ihre Teilnahme an der TV-Show "Let's Dance" sollte ihr helfen, etwas Lockerheit zu bringen, ihr einige Tanzschritte mit auf den Weg geben. Doch sie fühlte sich immer schlechter. Die Bewertungen haben ihr zugesetzt. "Das hat mich geschrottet", sagt Kerstin. Als sie endlich raus war aus der Show, habe sie gejubelt. Schließlich habe sie gelernt, dass sie Dinge nicht tun könne, die sie kapputtmachten.



Wenn man Kerstin Ott zwischen den anderen Schlagerstars sieht, wirkt sie fremd, irgendwie eben anders. Kerstins Ehefrau Carolina erzählt in dem Stern-Interview, dass es Künstler gebe, die Kerstin ansprächen und sagten, dass es toll sei, dass sie sein könne wie immer und keine Show machen müsse. Und das Fazit von Kerstin Ott: