Dabei wird sich die Sängerin selbst kaum an das Baden bei ihrer Mutter erinnern können. Die Eltern von Kerstin Ott trennten sich nach ihrer Geburt, ihre Mutter konnte sich, wegen gesundheitlicher Probleme, nicht genügend um Kerstin und ihren zwei Jahre älteren Bruder kümmern. Im Alter von drei Jahren kam Kerstin in ein Kinderheim, als sie acht war, in eine Pflegefamilie nach Norddeutschland. Die Hoffnung des Mädchens, in liebevoller Umgebung aufzuwachsen, zerschlug sich allerdings. Die Pflege-Eltern bevorzugten ihre leiblichen Kinder, für die Pflege-Kinder, außer Kerstin waren es noch vier, gab es strenge Regeln und wenig Zuwendung.

Als Kerstin Ott 13 Jahre alt war, kam sie in eine neue, herzliche Pflegefamilie.