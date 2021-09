Wenn man seinen Seelenpartner gefunden hat. Die Person, die ohne Worte versteht, was man sagen will. [...] Die Person, die du direkt nach dem Abschiedskuss vermisst, dein Vertrauter, der dir die Feile ins Gefängnis schmuggeln würde. Dieses Lied ist für meine Frau und für eure Frauen, Männer, Freunde.

Kerstin Ott und Karolina in der Fernsehshow: "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" 2019. Bildrechte: imago images / Future Image

Der Titel "Wir zwei gegen den Rest der Welt" ist auf dem aktuellen Album "Nachts sind alle Katzen grau" von Kerstin Ott, das vor kurzem erschienen ist. Die gebürtige Berlinerin ist bei ihren Fans auch wegen ihrer Bodenständigkeit und der Eigenschaft, sich selbst treu zu bleiben, beliebt. Während ihre Kolleginnen elegant oder mit Glamour und Glitzer auf der Bühne stehen, erscheint Kerstin Ott in Jeans und Hoody. Kerstin mag eher die leisen Töne und ihre Texte spiegeln ihre Auffassung von Toleranz und alternativen Lebensmodellen wider.



Und genau das lebt sie selbst. Mit ihrer Frau Karolina ist Kerstin seit 2017 verheiratet. Karolina brachte zwei Kinder mit in die Ehe. Die Familie wohnt mit einer ganzen Anzahl von Tieren (drei Hunde, zwei Katzen, 15 Meerschweinchen und sechs Kaninchen) in einem Häuschen in der Nähe von Heide in Schleswig-Holstein. Beide sind sehr tierlieb. Das Paar holte nicht nur den tauben Labrador "Jakob" zu sich nach Hause, sondern unterstützt den Verein "Seelentröster" in Altenberga. Kerstin und ihre Frau haben für mehrere Tiere des Vereins die Patenschaft übernommen.