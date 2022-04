Kerstin Ott und ihr Liebling: Der taube Labrador Jakob. Bildrechte: facebook.com/kerstinottofficial

Ihre Frau Karolina, so Kerstin Ott weiter, ernähre sich sogar vegan. Den Sprung habe sie noch nicht geschafft, weil sie so eine Käseliebhaberin sei. Aber sie kaufe nur Biokäse, Eier müssen mindestens Bio sein oder vom Bauern um die Ecke kommen.



Seit Jahren engagieren sie und ihre Ehefrau Karolina sich außerdem für den Verein "Die Seelentröster - Tiere helfen Menschen". Die "Seelentröster" kümmern sich um traumatisierte Kinder und Jugendliche - und setzen dabei auf ganz besondere Helfer, auf misshandelte Tiere. Kerstin Ott hat bereits ein Benefiz-Konzert zugunsten des Vereins gegeben, außerdem unterstützen sie und ihre Frau Karolina den Verein regelmäßig. Im Hause Ott leben ebenfalls mehrere Tiere, darunter der taube Labrador Jakob. Da der Hund taub geboren wurde, wäre er wahrscheinlich in ein Tierheim gekommen, wenn Kerstin und Karolina ihn nicht bei sich aufgenommen hätten.