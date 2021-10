Kerstin Ott ist bei ihren Fans wegen ihrer Bodenständigkeit beliebt und weil die Themen, über die sie singt, viele betreffen. Die Sängerin singt von Glück, aber auch von Sorgen und Problemen. Oft erzählt sie Geschichten, die wirklich passiert sind. Nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Nachts sind alle Katzen grau" hat Kerstin Ott auf ihren Sozial-Media-Kanälen die Geschichten hinter ihren Songs erzählt. Auch Moderator Bernhard Brink hat sie gelesen und die Sängerin darum gebeten, die Geschichte des Songs "Was weißt du von meiner Liebe" in der Sendung noch einmal zu schildern. Denn diese, so Bernhard, habe ihn am meisten berührt.

"Was weißt du von meiner Liebe?" - Romys Geschichte

Kerstin Ott schreibt auf Instagram, dass sie mit Romy seit einigen Jahren eine Brieffreundschaft pflegt. Romy sei das erste Mal in ihrem Leben in einer festen Partnerschaft und sehr verliebt. Sie sei zwar glücklich, doch ihre Liebe werde von vielen belächelt und nicht ernst genommen. Romy fragte Kerstin, ob sie nicht etwas darüber schreiben könne. Romy hat das Down-Syndrom. Für Kerstin kein Grund, die Echtheit ihrer Liebe in Frage zu stellen. Und so entstand "Was weißt du von meiner Liebe?".

Eric Philippi: Der Gewinner der Schlagerchallenge 2021

Eric Philippi und Bernhard Brink. Bildrechte: MDR/A. Mrosko Eric Philippi ist ein Vollblutmusiker. Er spielt Trompete, Klavier und Gitarre, singt und produziert am liebsten seine Songs selbst. Am 3. September veröffentlichte der Newcomer seine erste Single "Schockverliebt", einen Tag später gewann er die Schlagerchallenge 2021 mit Florian Silbereisen. Zunächst konnte Eric sein Glück noch gar nicht so richtig fassen. Auf Instagram schrieb er: "Nachdem ich nun so einige Stunden Schlaf nachholen konnte, bin ich schönerweise nicht aus meinem Traum erwacht, sondern befinde mich noch immer darin und es macht mich unglaublich glücklich!" Was sich seit seinem Sieg für ohn verändert hat und wo es für ihn in Sachen Musikkarriere noch hingehen soll, verrät der Newcomer im Gespräch mit Bernhard Brink bei "Die Schlager des Monats".

