An die erste große Liebe haben wohl nur die wenigsten eine durchweg positive Erinnerung. Bei Schlagersängerin Kerstin Ott sieht das anders aus. In unserem Interview-Format "Frag den Schlager" denkt sie an die Zeit vor 25 Jahren zurück: "Meine erste große Liebe war damals meine erste feste Freundin, die ich hatte. Da war ich 17", erzählt die heute 42-Jährige. Auch nach dieser langen Zeit blickt sie sehr positiv auf die Beziehung zurück.