Kerstin Ott ist so authentisch, dass sie damit auffällt. Die Interpretin des Erfolgshits "Die immer lacht" hat eine Weile gebraucht, um auch mit ihrem Look in der Schlagerwelt Fuß fassen zu können, doch sie hat es geschafft.

Kerstin Ott und Profitänzerin Regina Luca bei Let's Dance. Bildrechte: imago images / Future Image

Kerstin Ott feiert in Jeans und Hoody Erfolge inmitten der glitzernden Outfits ihrer Kolleginnen und Kollegen. Als sie bei der Tanz-Show Let's Dance mitmacht, setzt sie durch, dass sie mit einer Frau tanzt: Eine Premiere in der Show. Jetzt veröffentlicht die 40-Jährige einen Song über eine lesbische Liebesnacht - der erste deutsche Schlager zu diesem Thema überhaupt.



In Kerstins Song "Der Morgen nach Maria" geht es um eine Frau, die den Männern an einer Bar den Kopf verdreht, sie aber abweist. Erst in der letzten Strophe löst Kerstin die Geschichte auf: Die Barkeeperin hatte letztendlich die Nacht mit Maria verbracht. In einem Podcast auf queer.de sagt die Sängerin zu ihrem Lied: