Kerstin Otts Kindheit und Jugend war alles andere als unkompliziert. Weil ihre Mutter sich nicht um sie sorgen konnte, verbrachte Kerstin schon früh Zeit in Pflegeheimen. Später kam sie dann in eine Pflegefamilie in Heide in Schleswig-Holstein und zog damit weit weg von ihrer in Berlin lebenden Mutter. In ihrer Autobiografie "Die fast immer lacht" beschreibt Kerstin ihre Zeit in der Pflegefamilie, die geprägt war von strengen Regeln und wenig Herzlichkeit. Trotzdem lebt Kerstin Ott auch heute noch mit ihrer eigenen Familie in Heide.