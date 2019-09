Dass Kerstin Ott bei ihren Fans so beliebt ist, liegt vor allem an ihrer Natürlichkeit . Schließlich hat sie sich seit ihrem plötzlichen Erfolg kaum verändert. Sie ist ganz bodenständig und lebt nach wie vor in der Kleinstadt Heide in Schleswig-Holstein , in der sie zwar nicht geboren, aber aufgewachsen ist. Und das, obwohl sie mittlerweile regelmäßig auf Konzertbühnen und vor den TV-Kameras zu sehen ist.

Kerstin Ott freut sich über "Die Eins der Besten". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Einen goldenen Preis konnte Kerstin Ott in diesem Jahr schon abräumen. Bei den Schlagerchampions mit Florian Silbereisen gewann sie Anfang des Jahres „Die Eins der Besten“ in der Kategorie „Sängerin des Jahres“. Diesen Preis hat sie ihrem Album "Mut zur Katastrophe" und der Single "Regenbogenfarben" zu verdanken, in der sie die Toleranz in Sachen Liebe besingt. Diesen Song hat sie dann sogar nochmal zusammen mit Helene Fischer aufgenommen. Ihrer größten Herausforderung musste sich Kerstin Ott in diesem Jahr aber nicht auf der Bühne, sondern auf dem Tanzparkett stellen - bei der zwölften Staffel der Fernsehshow "Let's Dance". Dort sorgte sie für eine Revolution: Als erste Frau in dieser Show übernahm sie den männlichen Part und tanzte zusammen mit einer anderen Frau, der Profitänzerin Regina Luca. Man konnte aber deutlich erkennen, dass das Tanzen nicht ihre Lieblingsdisziplin war, weshalb Kerstin sich über das Ende ihrer Reise nach der fünften Show freute. Auf der Bühne fühlt sich Kerstin Ott definitiv wohler als auf dem Tanzboden. Davon können sich ihre Fans ab November wieder überzeugen, wenn sie auf "Endlich Live"-Tournee durch Deutschland ist.