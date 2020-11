Danach kam Kerstin Ott in eine Pflegefamilie nach Heide in Schleswig-Holstein. In dieser Zeit begann Kerstin im Chor zu singen und an Talentewettbewerben teilzunehmen. Hier wurden die Grundsteine für ihre spätere Schlager-Karriere gelegt. Vorher jedoch lernte Kerstin Ott einen Handwerksberuf, sie ist Malerin. Der Karriere-Start war dann schon eher ein richtig großer Zufall.

Kerstin Ott mit ihrer Frau Karolina Bildrechte: imago/Eibner

Ihre nicht einfache Kindheit und die späteren Probleme mit der Spielsucht hat Kerstin Ott in einer Autobiografie verarbeitet. "Die fast immer lacht!" erschien 2018 bei Schwarzer & Schwarzer. In dem Buch schreibt die Autorin über ihre Kindheit, ihre Probleme und darüber, wie schwer es ihr fällt, auf einer Bühne aufzutreten. Über ihren allerersten Auftritt als 16-Jährige mit Gitarre und einer halben Flasche Wodka intus (wegen der Aufregung) schreibt sie: "Nicht gerechnet hatte ich damit, dass man vor Nervosität einen Stimmverlust erleiden kann. So kam es, wie es kommen musste. Mein Lied, übrigens 5:48 Minuten lang, wurde zu einer einzigen Katastrophe. Stimme weg, Angstschweiß, und in dem ach so romantischen Instrumentalsolo versagte auch noch mein Feuerzeug, mit dem ich die Zuschauer animieren wollte, es mir gleichzutun. Es war so ziemlich der peinlichste Moment in meinem Leben, und ich war mir sicher, dass ich diese Erfahrung nicht noch einmal erleben wollte."