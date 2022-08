Kerstin Ott spiegelt in ihren Songs das Leben wider, mit seinen Licht- und auch mit seinen Schattenseiten. Und so ist auch der Post, den sie ihrer Frau Karolina zum fünften Hochzeitstag auf ihrem Instagram-Kanal widmet, nicht nur rosarot.

Wir haben so viel zusammen erlebt. Die allerbesten Momente, Momente in denen wir uns nicht einig waren, Momente, wo wir uns verrannt haben, Momente in denen wir angekommen sind an unserem Ziel, Momente voller Glück, Momente voller Hoffnung, Momente in denen wir niedergeschlagen waren.

Kerstin und Karolina im Urlaub. Bildrechte: Instagram/Kerstin Ott

Die Interpretin des Erfolgshits "Die immer lacht" hat im vorigen Herbst ihrer Frau Karolina einen Song gewidmet. Der Titel "Wir zwei gegen den Rest der Welt" ist auf dem aktuellen Album von Kerstin Ott "Nachts sind alle Katzen grau". Zu dem Titel postete die Sängerin auf ihrem Instagram-Kanal: "Wenn man seinen Seelenpartner gefunden hat. Die Person, die ohne Worte versteht, was man sagen will. [...] Dieses Lied ist für meine Frau und für eure Frauen, Männer, Freunde."



Kerstin Ott und Karolina sind seit 2017 verheiratet. Karolina brachte zwei Kinder mit in die Ehe. Die Familie wohnt mit Hunden und Katzen in einem Häuschen in der Nähe von Heide in Schleswig-Holstein.