Es geht um Labrador-Rüde Jakob . Der hat es eines Nachts nicht mehr ausgehalten und in der Küche ihres Hause unbemerkt sein Geschäft verrichtet. Das wäre halb so wild, gäbe es im Hause Ott nicht den fleißigen Staubsaugerroboter, der in der Nacht ebenfalls seinen Dienst verrichten wollte.

Und so erzählt Kerstin Ott im "Riverboat" eine Geschichte, die wahrlich nichts für zartbeseitete Gemüter ist. Der Staubsaugerroboter habe nämlich in der Nacht Jakobs Hinterlassenschaft in der gesamten Küche und im Flur verteilt. Leidtragende dieses Malheurs war in erster Linie jedoch nicht Kerstin Ott selbst, sondern ihre Frau Karolina, die schon zwei Stunden vor ihr aufgestanden war und sich gleich an die Reinigung gemacht hat.