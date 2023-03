Kerstin Ott ist für ihre Tierliebe bekannt. Ihren tauben Labrador Jakob holte sie aus dem Tieheim zu sich nach Hause, seit Jahren engagieren sie und ihre Ehefrau Karolina sich außerdem für den Verein " Die Seelentröster - Tiere helfen Menschen". Wie das Online-Portal Schlager.de berichtet, haben Kerstin Ott, Ehefrau Karolina und ihr gemeinsamer Freund und Manager Holger Storm jetzt eine umweltfreundliche Idee zur Garten- und Landschaftspflege umgesetzt. Die drei vermieten Schafe. Und das, so der Bericht, mit so großem Erfolg, dass sie jetzt schon expandieren müssen. Der Name des Start-Up-Unternehmens sei: "Rasenmähmähmäherverleih (lassen Sie Määähen)".

Kerstin Ott und ihre Frau Karolina Bildrechte: dpa

Karolina Ott ergänzt: „Schafe grasen auch dort, wo man mit einem Mäher nicht hinkommt. Auch schwer zugängliches Gelände und Abhänge sind für Schafe kein Problem. Außerdem ist es biologisch und nachhaltig." Die Firma in Tatingbüll laufe so gut, dass schon bald eine zweite Filiale in Haffböl an der Ostsee eröffnet werden soll.