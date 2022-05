Dass Kerstin Ott handwerklich begabt ist, dürfte für ihre Fans kein Geheimnis sein - die Sängerin ist schließlich gelernte Malerin- und Lackiererin. Dass im Hause Ott bei Streitigkeiten aber auch schon mal Türen ausgehangen werden, ist für viele sicher neu. Die 40-Jährige war vergangene Woche in der MDR-Talkshow "Riverboat" zu Gast und redete auch über das Thema Kindererziehung. Dabei überraschte sie mit einer lustigen Anekdote, die bei vielen Müttern und Vätern Anklang finden dürfte.

Unsere Große hat immer die Tür zugeschmissen und ich habe gesagt: 'Mach die Tür vernünftig zu!' […] Zehn Minuten später hat sie es wieder gemacht. Dann habe ich die Tür ausgehangen und in die Garage gestellt. Mit 13 ist das natürlich 'ne blöde Sache.

Sie habe ihrer Stieftochter vorher gesagt, dass die Tür verschwindet, wenn sie sie noch einmal zuschlägt und ihre Drohung dann eben wahrgemacht - übrigens mit nachhaltigem Erfolg: "Die Türklinke geht heute immer noch so leise zu" , erzählt Kerstin Ott lachend.

Kerstin Ott lebt mit ihrer Frau Karolina schon seit einigen Jahren im schleswig-holsteinischen Heide. Karolina brachte zwei Töchter aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe - Kerstin Ott ist also stolze Stiefmama und deshalb auch in Erziehungsfragen gefordert.