Seit einiger Zeit führt Kerstin Ott einen Lebensstil, an den sie noch vor ein paar Jahren wohl kaum gedacht hätte. Sie raucht nicht mehr, trinkt nicht mehr und ernährt sich vegan. Drei Umstellungen in ihrem Leben, die sie nicht Stück für Stück, sondern sehr rasant vollzogen hat, wie die 43-jährige Sängerin ("Die immer lacht") jetzt im Podcast "Plantbased" erzählt.

Der Wandel fiel in eine Zeit, in der es ihr nicht gut ging. Sie habe damals gedacht, sie befinde sich in einer Midlife-Crisis. "Ich hab mich einfach scheiße gefühlt, ich hab gedacht: 'Jetzt bin ich 40, was passiert denn jetzt noch?' [...] Ich wusste irgendwie nicht mehr so richtig, wie ich mich glücklich machen kann."