Wer den Titel dieses Artikels liest und Kerstin Ott ein wenig kennt, wird sich fragen, was das bedeutet? Nein, Kerstin Ott ist, wie sie ist und liebt ihre Frau und Howard Carpendale seine. Allerdings sieht man auch an oben stehendem Bild, dass sich hier zwei umarmen, die sich mögen.



Für ein Duett auf seinem neuen Album "Symphonie meines Lebens 2" hat der Südamerikaner neben Giovanni Zarrella auch Kerstin Ott engagiert. Die Songs wurden wie beim ersten Symphonie-Album des 74-Jährigen mit dem Royal Philharmonic Orchestra aufgenommen. Auf seiner Instagram-Seite schreibt Howard darüber, dass er bei der Umsetzung großen Spaß gehabt und dass er sich besonders über seine Duettpartner Kerstin Ott und Giovanni Zarrella gefreut habe. Erscheinen wird "Symphonie meines Lebens 2" am 23. Oktober 2020.