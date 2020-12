Seit drei Jahren glücklich verheiratet. Kerstin und Karolina. Bildrechte: imago/Future Image

Immer wieder wird über Kerstin Ott und ihre Beziehung zu ihrer Frau Karolina berichtet. Meist sind es Spekulationen über ihren Beziehungsstatus. Viele Klatschblätter und Promiportale fragen dann, wie lange die Liebe noch hält oder schreiben gar, dass Kerstin oder Karolina schon längst "eine Neue" hätten. Das meiste davon ist reines Click-Baiting. Also das Generieren von Klicks im Internet, durch möglichst dramatisch klingende Überschriften.



Kerstin Ott, die mit ihrer Frau seit 2017 glücklich verheiratet ist, will sich das nun nicht mehr bieten lassen, wie sie in ihrem Statement schreibt. Mehr noch: Sie will sogar dagegen vorgehen.



Dabei ist Kerstin Ott durchaus offen gegenüber Medienberichten. Sie nimmt sich Kritik an, geht kaum einer Interviewanfrage aus dem Weg. Doch wenn über private Dinge ohne Grundlage spekuliert wird, dann will sie sich in Zukunft zur Wehr setzen.