Bildrechte: IMAGO / Eventpress

Sängerin spricht offen über ihre Depression Kerstin Ott: "Ich habe einfach nur versucht, zu überleben!"

Hauptinhalt

31. März 2025, 16:16 Uhr

Kerstin Ott hat ihre Süchte besiegt, trinkt keinen Alkohol mehr, geht in keine Spielhallen mehr, raucht nicht mehr. Doch danach ging es ihr nicht, wie erwartet, besser. Wie die Sängerin in dem Podcast "Hörbar Rust" erzählte, rutschte sie in eine Depression.