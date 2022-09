Am 7.10. erscheint das neue Album "Best OTT“. Bildrechte: Polydor / Universal Music

Kerstin Ott will genau da ansetzen, denn sie selbst hatte es früher auch nicht leicht. Sie wuchs bei strengen Pflegeeltern auf, ohne Verständnis für das, was sie ausmachte. Jeans und Hoodie statt Glitzerkleidchen, Kurzhaarschnitt statt wallendem Haar: Auch in ihrer musikalischen Karriere bleibt sie sich selbst treu.



Kerstin Ott möchte durch den Song "Mädchen“ mit Vorurteilen aufräumen und legt liebevoll den Finger in die Wunde. "Mädchen“ soll die fehlende Perspektive zu dem Riesenhit der Ärzte sein und zugleich eine Hommage an ihn von der anderen Seite der deutschen Musiklandschaft.