Handzeichen geben und hoffen, dass er einen anguckt. Was anderes bleibt uns nicht übrig. (...) Wenn wir ihm was beibringen, entsteht das spontan. Die Grundsachen kann er schon. Es ist genauso wie sprachlich. Handheben heißt, komm hier her.

Kerstin Ott (re.) und Sabine Eck (li.) vom Hof Lana auf dem Gelände des Tierschutzvereins „Die Seelentröster - Tiere helfen Menschen e.V." Bildrechte: MDR/Maria Selchow

Die Tierliebe hört für Kerstin Ott bei den eigenen Tieren allerdings nicht auf. Kurz vor Weihnachten hat sie sich an ihre Follower mit dem eindringlichen Apell gewandt: "Bitte, verschenkt keine Tiere zu Weihnachten!". Außerdem engagiert sie sich für den Verein "Die Seelentröster - Tiere helfen Menschen e.V." aus dem thüringischen Greuda. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen und Tiere in schwierigen Lebenslagen zu begleiten. Er nimmt Tiere in Not auf und bildet diese dann zu Begleittieren für tiergestützte Therapien aus. Diese Tiere wiederum sorgen dann dafür, dass zum Beispiel Kinder in Kinderheimen Zugang zu ihnen finden und dadurch in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden. Oder die Tiere lassen sich geduldig von pflegebedürftigen Menschen streicheln und geben dadurch Wärme und Freude. Kerstin Ott und ihre Familie sind Paten einiger Tiere des Vereins und besuchen den Hof der Leiterin Sabine Eck regelmäßig. In eine MDR-Fernsehshow dankte Sabine Eck Ende 2020 Kerstin Ott für ihre Unterstützung.