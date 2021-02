SCHLAGERCHAMPIONS PLATIN-EINS für Kerstin Ott

Das gab es bei den SCHLAGERCHAMPIONS noch nicht so oft. Für den anhalten Erfolg ihres aktuellen Albums "Ich muss Dir was sagen" bekam Kerstin Ott am Samstag die PLATIN-EINS DER BESTEN verliehen. Laut Jury muss ein Album dafür gleich zwei Jahre lang außergewöhnlich erfolgreich sein! Und das war Kerstin Otts drittes Studioalbum definitiv. Es erschien bereits im November 2019 und kletterte schnell bis auf Platz zwei der deutschen Albumcharts und erreichte auch in Österreich eine Top-Ten-Platzierung.