"Diese verdammten Glimmstängel bekommen mich nicht wieder", schreibt Kerstin Ott am Donnerstagmorgen auf ihrer Facebook-Seite. Es ist eine Durchhalteparole an ihrem dritten Tag ohne Zigaretten. Dass ihr Vorhaben, ein rauchfreies Leben, mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist, merkt sie an diesem Tag aber ebenfalls. Kerstin Ott tut sich schwer: