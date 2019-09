Es ist nicht der erste Song von Kerstin Ott, der gecovert wurde. Das englische Kult-Duo Right Said Fred hat mit "She always laughs" ein englischsprachiges Cover von Otts Super-Hit "Die immer lacht" veröffentlicht.

"Regenbogenfarben" ist auf Kerstin Otts aktuellem Album "Mut zur Katastrophe", das im vorigen Jahr auf den Markt kam. Den Song hat sie außerdem gemeinsam mit Helene Fischer im Duett bei der Helene Fischer Show am ersten Weihnachtstag 2018 gesungen.