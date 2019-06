Haben mit Kerstin Otts "Die immer lacht" einen der größten deutschen Hits gecovert: Right Said Fred Bildrechte: Electrola/Universal Music

Mit Hits wie "I'm Too Sexy" und "Don’t Talk Just Kiss" haben die Brüder Fred und Richard Fairbrass Anfang der 90er-Jahre Popgeschichte geschrieben. Anfang der 2000er-Jahre ist es um die Fairbrass-Brüder ruhig geworden. Jetzt sind sie zurück - mit dem Cover eines Songs, der in Deutschland Anfang 2016 zu einem der größten Ohrwürmer aller Zeiten avanciert ist, sogar mit einer Diamantenen Schallplatte ausgezeichnet wurde. Und dem verpassen sie ihren ganz eigenen "Right Said Fred"-Sound, der sie in den USA der 90er mit den Beatles gleichziehen ließ.



Herausgekommen ist ein echter Dancefloor-Kracher mit einer ordentlichen Portion Gänsehaut und Emotionen, denn beim Refrain lassen sich Fred und Richard von einem Kinderchor unterstützen. Alles in allem ganz anders als das Original - doch bessere Botschafter als Right Said Fred hätte Kerstin Ott für ihren Superhit kaum finden können.