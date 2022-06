Es war wohl einer der romantischsten Momente in der Geschichte der Feste-Shows: In Florian Silbereisens Fernsehshow Schlagerboom am 20. Oktober 2018 ging Klubbb3-Sänger Christoff vor seinem Lebensgefährten Ritchie auf die Knie und stellte ihm die Frage aller Fragen. Ritchies "Ja" ging im Jubel der tausenden Zuschauer in der Halle unter.

Christoff und sein damaliger Freund Ritchie. Bildrechte: IMAGO / Tinkeres

Auch wenn aus der Verlobung am Ende keine Hochzeit wurde, so denken doch viele Schlagerfans gerne an diesen romantischen Moment zurück. Dass ein Mann einem anderen Mann einen Antrag machte, spielte dabei für die allermeisten absolut keine Rolle. Doch auf so viel Toleranz können Homo- und Bisexuelle sowie Transpersonen und andere Menschen aus der LGBTIQ-Community leider nicht immer vertrauen. Genau deshalb gibt es den "Pride Month", als den "stolzen Monat", in dem für mehr Freiheit und Toleranz geworben wird.



Seit vielen Jahren schon ist es gerade der Schlager, der diese Toleranz lebt. Kerstin Otts Song "Regenbogenfarben" ist mittlerweile zu einer Hymne für die Bewegung geworden. Bei ihrem legendären Auftritt beim Schlagerbooom 2018 wurden hunderte Regenbogenfahnen geschwenkt - DAS Symbol für Gleichberechtigung. Dieser Auftritt ist auch Showmaster Florian Silbereisen in Erinnerung geblieben. Als es im vergangenen Jahr während der Fußball-EM zu einer Regenbogenflaggen-Diskussion kam, sagte er: