Wenn man die 1,61 Meter große Kerstin Ott neben ihren Kolleginnen Andrea Berg, Beatrice Egli oder Helene Fischer auf der Bühne sieht, meint man, dass sie irgendwie nicht richtig dazugehört. Schaut man aber genauer hin, ist klar, dass es genau so richtig ist. Kerstin Ott gehört dazu. Und zwar genau so, wie sie da steht, in Jeans und Hoody.

Kerstin Ott bei Let's Dance mit der Profitänzerin Regina Luca. Bildrechte: imago images / Future Image Als die gelernte Malerin mit ihrem Song "Die immer lacht" 2016 bekannt und vor allem erfolgreich wurde, hatte sie vor jedem Auftritt Todesangst. Lange glaubte sie, dass sie so sein müsste wie die anderen, dass sie sich glamouröser kleiden und tanzen können müsse. 2019 startete sie deshalb in der Tanz-Show Let's Dance. Hier schrieb sie Geschichte, denn sie tanzte als erste Frau zusammen mit einer weiblichen Profi-Partnerin. Doch so richtig überzeugen konnte sie weder Jury noch Publikum. Als sie schließlich rausgewählt wurde, kam von Kerstin ein sehr erleichtertes Statement und die Einsicht, dass sie genauso bleiben kann, wie sie ist.

Bekenntnis zur Homosexualität und schwierige Kindheit

Kerstin Ott und ihre große Liebe: Ihre Frau Karolina. Bildrechte: imago images/Future Image Ihre Fans lieben die bodenständige Sängerin, die ihren Weg geht, ohne sich beirren zu lassen. Offen bekennt sich Kerstin zu ihrer Homosexualität und zeigt sich gern mit ihrer großen Liebe, ihrer Frau Karolina. Mit den zwei Kindern von Karolina wohnt das Paar in einem Häuschen im schleswig-holsteinischen Heide. Kerstin und auch Karolina haben ein ganz großes Herz für Tiere. Bei ihnen fühlen sich drei Hunde, zwei Katzen, sechs Kaninchen und 15 Meerschweinchen wohl, mehrere Vierbeiner haben die beiden aus dem Tierheim zu sich geholt. Außerdem engagiert sich Kerstin für den Verein "Seelentröster e.v.", der Tiere und Menschen in Not zusammenbringt und begleitet.

Vielleicht wurde auch Kerstin von einem Hund oder einer Katze getröstet, als es ihr in ihrer Kindheit nicht so gut ging. Als Dreijährige kam sie in ein Kinderheim und von dort in eine Pflegefamilie in Schleswig-Holstein, in der es sehr streng zuging. Auch hier ergriff Kerstin die Initiative: In ihrer Autobiografie "Die fast immer lacht", erschienen 2018, arbeitete sie die Erlebnisse ihre Kindheit auf.