Als die gelernte Malerin mit ihrem Song "Die immer lacht" 2016 bekannt und erfolgreich wurde, hatte sie vor jedem Auftritt sehr schlimmes Lampenfieber. Außerdem meinte sie, dass sie so sein müsse wie die anderen. Dass sie sich anders kleiden und tanzen können müsse. 2019 startete sie deshalb in der Tanz-Show Let's Dance. Hier schrieb sie Geschichte, denn sie tanzte als erste Frau mit einer weiblichen Profi-Partnerin. Doch so richtig überzeugen konnte sie weder Jury noch Publikum. Als sie schließlich rausgewählt wurde, kam von Kerstin ein sehr erleichtertes Statement und die Einsicht, dass sie genauso bleiben wird, wie sie ist.

Kerstin Ott und ihre Frau Karolina Bildrechte: Instagram/Kerstin Ott

Ihre Fans lieben gerade die Bodenständigkeit an Kerstin Ott. Offen bekennt sich die Sängerin zu ihrer Homosexualität. Sie zeigt sich gern mit ihrer Frau Karolina, der sie auch einen Song gewidmet hat. Mit den zwei Kindern von Karolina wohnt das Paar in einem Haus im schleswig-holsteinischen Heide. Zur Familie gehören außerdem Hunde und Katzen.



Vielleicht wurde auch Kerstin von einem Hund oder einer Katze getröstet, als es ihr in ihrer Kindheit nicht so gut ging. Als Dreijährige kam sie in ein Kinderheim und von dort in eine Pflegefamilie in Schleswig-Holstein, in der es sehr streng zuging. In ihrer Autobiografie "Die fast immer lacht", erschienen 2018, arbeitete sie die Erlebnisse ihrer Kindheit auf.