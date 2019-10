Kerstin Ott ist aus der Riege der Schlagerstars nicht mehr wegzudenken. Und auch der Herbst-Terminkalender der sympathischen Berlinerin ist voll: Am 1. November kommt ihr neues und drittes Studioalbum "Ich muss dir was sagen" in die Regale der CD-Läden und in die Streaming-Listen ihrer Fans. Einen Tag später kann man sich dann auch schon direkt von den Bühnenqualitäten der 37-Jährigen üerzeugen: Beim Schlagerbooom mit Moderator Florian Silbereisen, der schon zum vierten Mal stattfindet, wird Kerstin Ott in der Westfalenhalle in Dortmund ihr Publikum zum Kochen bringen!