Wieder die Fans treffen, wieder auf der Bühne stehen. Für Kerstin Ott wird dieser Traum am Dienstag, den 16. November 2021, nach langer Pause endlich wieder wahr. Sie startet in Siegen ihre Tour "Ich geh' meinen Weg" . Insgesamt ist geplant, dass die Interpretin von "Die immer lacht" in 24 Städten auftritt.

Kerstin und ihre Frau Karolina. Für sie schrieb sie den Song: "Wir zwei gegen den Rest der Welt". Bildrechte: Instagram/Kerstin Ott

Wer Kerstin Ott kennt, weiß, dass der Titel ihrer Tournee "Ich geh' meinen Weg" ihr Lebensmotto ist. Die 39-Jährige gehört zwar zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands, unterscheidet sich jedoch bereits optisch von ihren Kolleginnen. Bei Kerstin gibt es kein Glitzerkleid, sie tritt am liebsten in Jeans und Hoody auf. Kerstin mag eher die leisen Töne und ihre Texte spiegeln ihre Auffassung von Toleranz und alternativen Lebensmodellen wider. Und Kerstin erzählt in ihren Songs gern Geschichten aus ihrem Leben und/oder ihrem Umfeld. Die Sängerin ist nah dran an ihren Fans und diese lieben genau das an ihr: Kerstins Bodenständigkeit. Außerdem hat sie ein Herz für Tiere. Die Sängerin und ihre Frau beherbergen in ihrem Haus Katzen, Hunde, Meerschweinchen und Kaninchen, einige bewahrten sie vor dem Tierheim. Für den Verein "Seelentröster e.V.", der Tiere und Menschen in Not zusammenbringt, engagieren sich beide. Und Kerstin Ott nutzt ihre Bekanntheit auch, um sich für Toleranz einzusetzen und gegen Rassismus und Rollenklischees zu argumentieren.