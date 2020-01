Danke an meine Fans und alle Beteiligten, die mir so ein tolles und erfolgreiches 2019 ermöglicht haben. Mein im Winter 2018 veröffentlichtes Album "Mut zur Katastrophe" hat Platin erreicht, die Single "Regenbogenfarben" Gold-Status. Mein aktuelles Album "Ich muss dir was sagen" erreichte im Dezember 2019 Gold.

Kerstin Ott Facebook