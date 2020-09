Kerstin Ott richtete sich mit einer traurigen Botschaft an ihre Fans: Ihr Tour kann nicht wie geplant stattfinden. Das hatte sich schon angedeutet, als vergangene Woche beschlossen wurde, Großveranstaltungen auch bis Ende des Jahres nicht zuzulassen.

Doch Kerstin Ott bleibt zuversichtlich. Zwar wird aus ihren Konzerten im November und Dezember nichts, dennoch arbeitet sie schon an Ersatzterminen.

Wir arbeiten mit unserem Team mit Hochdruck daran, euch in den nächsten Tagen Ersatztermine zu sagen. Ich werde das bei Facebook und Instagram auf jeden Fall bekannt geben.

Eigentlich sollte ihre "Ich geh' meinen Weg"-Tour am 23. November in Cottbus starten. Zwanzig Konzerte in großen Arenen hatte Kerstin Ott geplant, die müssen nun erst einmal neu terminiert werden.