Auch an den Spendentelefonen werden in diesem Jahr wieder Prominente aus Wirtschaft, Unterhaltung und Sport sitzen, um Spendenanrufe entgegen zu nehmen. Insgesamt wurden in der Gala, die seit 1995 veranstaltet wird, über 235 Millionen Euro Spendengelder gesammelt und damit 1.400 Projekte finanziert. Dazu gehören der Bau von Forschungs- und Behandlungs-Einrichtungen, die Finanzierung der Erforschung und Heilung von Leukämie sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen.



Der spanische Startenor José Carreras war 1987 an Leukämie erkrankt. Nach seiner Genesung gründete er 1995 den gemeinnützigen Verein Deutsche José Carreras Leukämie-Stifung e.V..