Unter dem Motto "helfen helfen" waren die beiden Musiker für die "Bernd Reisig Stiftung" im Einsatz und ließen ihre Follower in den sozialen Netzwerken an ihrem sozialen Engagement teilhaben. Kerstin Ott postete ein Video, in dem sie und Vincent Gross beim Kücheneinsatz zu sehen sind und sie schreibt dazu in Richtung des Schirmherr Bernd Reisig: "Lieber Bernd, nirgends wären wir heute lieber gewesen als genau hier beim Weihnachtsessen für Obdachlose."