Dass Kerstin Ott Tiere liebt, ist kein Geheimnis. Sie und ihre Frau Karolina beherbergen in ihrem Haus drei Hunde, zwei Katzen, 15 Meerschweinchen und sechs Kaninchen. Doch Kerstin kümmert sich nicht nur um ihre eigenen Vierbeiner. Nachdem sie in der Sendung "Weihnachten bei uns" 2017 die engagierten Tierschützer vom Verein "Seelentröster e.V." kennengelernt hat, unterstützt sie den Verein, wo sie kann. Nachdem sie in der diesjährigen Sendung ihren Auftritt beendet hatte, überraschte sie Moderatorin Sarah von Neuburg mit einem Einspieler der Gründerin und Vorsitzenden des Vereins Sabine Eck.

Ich wollte recht herzlichen Dank sagen. Denn 2019, so um Weihnachten herum, kam ein Hilferuf, da wusste ich nicht mehr, wie ich zwei Monate Tierarztkosten und Futter für unsere Tiere bezahlen kann und Du hast einfach geholfen. Sabine Eck "Seelentröster e.V." MDR | Weihnachten bei uns

Eigentlich mag die Sängerin es nicht, wenn ihr Engagement an die große Glocke gehängt wird, das herzliche Dankeschön aber rührte sie doch sehr. Vor allem ziehe sie den Hut vor dem, was Sabine Eck und deren Familie jeden Tag leisteten. Und, so fügte Kerstin Ott in der Sendung hinzu, sie sei sehr dankbar, die "Seelentröster" kennengelernt zu haben.

Der Verein "Seelentröster - Tiere helfen Menschen e.V."

Die Seelentröster haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen und Tiere in schwierigen Lebenslagen zu begleiten. Gegründet wurde der Verein 2012 auf Initiative von Sabine Eck. Der Verein hilft Tieren in Not und bildet diese dann zu Begleittieren für tiergestützte Therapien aus. Diese Tiere wiederum sorgen dann dafür, dass zum Beispiel Kinder in Kinderheimen Zugang zu ihnen finden und dadurch in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden. Oder die Tiere lassen sich geduldig von pflegebedürftigen Menschen streicheln und geben dadurch Wärme und Freude.

Kerstin Ott und ihre Familie sind Paten einiger Tiere des Vereins und besuchen Sabine Eck auf ihrem Hof regelmäßig.