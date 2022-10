Kerstin Ott hat in diesem Jahr jede Menge Auftritte gemeistert, war auch am 22. Oktober beim großen Schlagerjubiläum mit Florian Silbereisen in Leipzig dabei. Im Interview hat sie uns verraten, dass sie für das nächste Jahr weniger Auftritte plant.

Ich glaube, dass wir viele Jahre richtig abgeliefert haben. Die Familie genießen, ein bisschen rausgehen, in den Urlaub fahren, das ist genau das, was wir gerade anstreben und da freue ich mich tierisch drauf. Kerstin Ott Meine Schlagerwelt

Kerstin liebt es, draußen in der Natur zu sein. Bildrechte: dpa Kerstins Ehefrau Karolina sitzt im selben Boot, sie arbeitet im Tourmanagement der Sängerin mit. Außerdem gehören zur Familie die zwei Töchter Karolinas, die diese aus einer vorherigen Ehe mit in die Beziehung gebracht hat. Kerstin Ott und Karolina Köppen sind seit 2017 verheiratet, seitdem tragen sowohl Karolina, als auch ihre beiden Töchter den Familiennamen Ott. Die Familie ist sehr tierlieb, hat mehrere Hunde und lebt in einem Dorf in der Nähe von Heide. Sowohl Kerstin, als auch Karolina und die Mädchen lieben es, Urlaub mit dem Camper zu machen, und das wollen sie auch im nächsten Jahr.

Ich mag das Herumreisen mit Karolina und den Kids und man sieht halt sehr viel und man ist in Freiheit, das ist schön. Kerstin Ott Meine Schlagerwelt

Kerstin und Karolina Ott. Bildrechte: dpa Kerstin Ott legt viel Wert darauf, ihre Familie, vor allem auch die zwei Mädchen, aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ihre eigenen Lebenserfahrungen gibt sie sowohl in den Texten ihrer Songs weiter, als auch in ihrer Autobiografie "Die fast immer lacht" (erschienen 2018). Wenn jedoch über ihre Beziehung oder ihre Familie unwahre Spekulationen verbreitet werden, dann platzt auch der eigentlich geduldigen Sängerin der Kragen. Nachdem sie zum "1000. Mal" auf eine Trennung von Ehefrau Karolina angesprochen wurde, setzte sie den Gerüchten via Facebook nachdrücklich ein Ende: "Diese Schlagzeilen sind Blödsinn!", schrieb die Sängerin in den sozialen Netzwerken.

"Best Ott"-Tour 2023/2024