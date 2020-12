Gerade erst hat sich Kerstin Ott auf ihrer Facebook-Seite an ihre Follower mit dem eindringlichen Apell gewandt: "Bitte, verschenkt keine Tiere zu Weihnachten!" , da ist sie schon wieder in Sachen Tierwohl unterwegs. In der Weihnachtsausgabe der MDR-Fernsehsendung "Tierisch tierisch" trifft sie sich mit der Gründerin des Vereins " Die Seelentröster - Tiere helfen Menschen e.V." , Sabine Eck, im thüringischen Greuda.

Kerstin Ott und Sabine Eck (li.) auf dem Gelände des Tierschutzverein "Die Seelentröster - Tiere helfen Menschen e.V." Bildrechte: MDR/Maria Selchow

Die Seelentröster haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen und Tiere in schwierigen Lebenslagen zu begleiten. Gegründet wurde der Verein 2012 auf Initiative von Sabine Eck. Der Verein hilft Tieren in Not und bildet diese dann zu Begleittieren für tiergestützte Therapien aus. Diese Tiere wiederum sorgen dann dafür, dass zum Beispiel Kinder in Kinderheimen Zugang zu ihnen finden und dadurch in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden. Oder die Tiere lassen sich geduldig von pflegebedürftigen Menschen streicheln und geben dadurch Wärme und Freude.



Kerstin Ott und ihre Familie sind Paten einiger Tiere des Vereins und besuchen Sabine Eck auf ihrem Hof regelmäßig. Kürzlich wurde die Schlagersängerin in der Fernsehshow "Weihnachten bei uns" überrascht. In einem Einspieler dankte Sabine Eck Kerstin Ott für deren Unterstützung.