Senkrechtstarterin Kerstin Ott hat ihr Versprechen gehalten! Kurz nach ihrer Abwahl aus der Tanz-Show "Let's Dance", ist jetzt ihre zu Ostern als Überraschung angekündigte Single erschienen: "Alles so wie immer". Der Titel ist eine Auskopplung ihres aktuellen Albums "Mut zur Katastrophe". Geschrieben hat die 37-Jährige den Song für ihre Frau, der - so zumindest der Liedtext - alle hinterherschauen: "Alles so wie immer, alle wollen dich ..." lautet der Refrain des Songs. Der Clip zum Song ist eine Hommage an Kerstins Zeit bei "Let's Dance" - insbesondere ihre Tanzpartnerin Regina Luca. Denn die spielt in dem kleinen Film - gemeinsam mit ihrem Ehemann, Profitänzer Sergiu Luca - die Hauptrolle.