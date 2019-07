Marlène Charell bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im "Zirkus Krone" im Jahr 1972 Bildrechte: imago/WEREK

Eine Artistentochter, 1944 in der Nähe von Hamburg geboren, wird im amerikanischen Las Vegas als "Miss Longleg" gefeiert und später die erste deutsche Tänzerin, die als "Spitzengirl" am weltberühmten Pariser Lido auftreten darf. Klingt wie im Märchen? Ist aber keins, sondern das wahre Leben der Marlène Charell. "Ein Kessel Buntes" hat die einstige Tänzerin, Sängerin und Moderatorin in ihrem Wohnort La Rochette in Frankreich besucht, wo sie bis vor kurzem noch gemeinsam mit ihrem jüngst verstorbenen Manager und Ehemann Roger Pappini lebte. Der war damals Technischer Direktor des Revuetheaters - und verliebte sich auf Anhieb in die attraktive Marlène.